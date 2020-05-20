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Любимова считает, что опыт работы онлайн надо развивать

Любимова считает, что опыт работы онлайн надо развивать
Культурные учреждения получили ценный опыт работы онлайн в условиях пандемии, они не должны останавливаться на достигнутом, им следует и дальше развивать онлайн-ресурсы, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Этот опыт, конечно, он неоценим, его трудно переоценить, и я думаю, что мы будем в дальнейшем отдельно разрабатывать вот эти направления, как мы будем использовать это уже в "мирное" время… Конечно, мы будем продолжать записывать наши виртуальные гиды, которые так важны для музеев, для интерактива, для молодежи - этого требует современное музейное пространство", - сообщила Любимова.

Министр отметила, что в рамках национального проекта "Культура" существует специальный отдел цифровизации, который обеспечивает работу виртуальных залов, 11 из которых уже были открыты.


По ее словам, культурные учреждения не должны останавливаться на достигнутом, у многих деятелей в целом изменилось отношение к виртуальным трансляциям после ситуации с пандемией. "Была возможность, пока люди на самоизоляции, увидеть какого уровня эти трансляции, а главное - какой популяризаторской способностью они обладают", - добавила Любимова.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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