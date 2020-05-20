Лунный день сегодня 20 мая 2020 года

Вадим Карасев

Лунный календарь — отличный помощник в планировании дел. Благополучно провести день и заручиться поддержкой Луны помогут советы астрологов.

Сегодня под влиянием Луны в Тельце на многих из нас может свалиться множество недоделанных дел, невыполненных обещаний и прочих отложенных обязанностей, с которыми придется срочно разбираться. Увы, особого трудового энтузиазма астрологи не обещают, напротив, очень возможны упадок сил и душевная лень. Ситуацию может исправить позитивное мышление: будет легко «заразиться» позитивом и разобрать накопившиеся завалы.

Фаза Луны: 27-28 лунные сутки. Убывающая Луна в Знаке Тельца советует готовиться к сюрпризам, пользоваться моментом, мыслить рационально и дальновидно. Для достижения успеха придется поискать обходные тропинки, так как многие прямые пути сегодня будут закрыты.

Магнитные бури: нужно быть максимально осторожными вечером: в это время произойдет солнечный всплеск, и он может сильно негативно повлиять на самочувствие и настроение.

Благоприятные дела 20 мая:

подведение итогов, планирование новых дел;практика позитивного мышления;самодисциплина;реалистический взгляд на жизнь;приверженность своим идеалам;пробуждение интуиции.

Опасности и риски 20 мая:

Домашние дела при Луне в Тельце

слепая сентиментальность;решение нескольких ответственных дел одновременно;трудоголизм и желание все успеть — нехватка энергии может привести к энергетическому истощению;чрезмерное чувство гордости, лени, ревности или упрямства.

В преддверии Новолуния эксперты сайта dailyhoro.ru советуют уделить время очищению своего дома. Избавление от энергетического мусора принесет море позитива и поможет в привлечении благополучия. Но помните, что убывающая Луна накладывает свой отпечаток на настроение и самочувствие. Не стоит посвящать весь день или вечер одной уборке. Позвольте себе отдохнуть и набраться сил в кругу семьи.

Деньги и работа в среду

В работе сегодня можно рассчитывать только на себя. Поэтому не расслабляйтесь, ничего не откладывайте на потом и делайте все, чтобы поставленные задачи были решены в кратчайшие сроки. В этот день можно одним махом разобраться с проблемами и делами, которые тяготили уже давно. Астрологи предупреждают: слова не должны расходиться с делом — от этого зависит успех. Остро может встать финансовой вопрос. Возможны сюрпризы — как приятные, так и не очень. Появится шанс заработать больше денег, чем обычно. Сегодня лучше не тратить, а начать откладывать деньги под крупную покупку в дальнейшем. В этом случае ваши финансовые ресурсы будут успешно защищены.

Внешний вид по лунному календарю

Сегодня пассивный по энергетике день. Астрологи советуют не впадать в уныние и разнообразить свой гардероб яркими аксессуарами, а также вещами синего цвета. Для поддержания уверенности в себе можно изменить привычный классический стиль в одежде. Внимание — то, что в первую очередь ценит Телец, а поэтому наряд для сегодняшнего дня должен быть сдержанным, удобным и элегантным.

Любовь и отношения сегодня

Личная жизнь сегодня сложится вполне удачно. Обострившаяся интуиция поможет наладить связь с любимым человеком: будет проще почувствовать настроение партнера и предугадать его мысли и желания, избежав конфликтов и упреков. Слова и опасения найдут и понимание, и отклик у второй половинки. Астрологи советуют быть в курсе дел своего партнера, а в затруднительных ситуациях спешить ему на помощь.

Настроение и здоровье 20 мая

В целом нас ждет спокойный день, и многие дела будут решаться по вдохновению. Нужно лишь настроиться на позитивную волну и ловко обходить возможные препятствия. Самочувствие сегодня напрямую зависит от эмоционального состояния. Не позволяйте себе расслабляться, плакать и сожалеть об упущенных возможностях. В минуты отчаяния устраивайте психологические разгрузки, прогоняйте негативные мысли, фокусируйтесь на позитиве.