Мантуров оценил ситуацию в сельскохозяйственном и пищевом машиностроении

Влада Некрасова

Ситуация в сельскохозяйственном и пищевом машиностроении стабильная, но важно избежать инвестиционной и технологической паузы, даже несмотря на пандемию, отметил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, выступая на совещании по ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности с главой государства Владимиром Путиным.

"Предприятия отраслей работают сейчас в штатном режиме, строго соблюдая рекомендации Роспотребнадзора. В целом ситуацию мы оцениваем как стабильную, с сохранением положительной динамики. За 4 месяца текущего года выпуск техники для аграриев увеличился на 22% и по пищевому машиностроению рост составил 5,6%. Несмотря на пандемию, мы должны избежать в сельхозмаше инвестиционной и технологической паузы и для этого в текущем году рассчитываем начать разработку новых комбайнов более высокого класса", - сказал Мантуров.

Для этого, по словам министра, планируется заключить специнвестконтракт на производство в России тракторов малой мощности на современной модульной платформе. "За счет подобных проектов будем повышать долю российской сельхозтехники в первую очередь на внутреннем рынке. По итогам прошлого года она составила 54%, но наша цель довести этот показатель к 2030 году до 80%. Для этого критически важно продолжить наращивать объемы внутренних поставок", - подчеркнул глава Минпромторга.