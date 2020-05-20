Мединский ответил на слова немецких журналистов о "советских оккупантах"

Алексей Вольцев

Журналистам немецкого телеканала MDR, назвавшим группу советских войск в ГДР "оккупантами", следовало бы внимательнее изучать историю, чтобы в итоге не доходить до прямого обеления нацизма, считает помощник президента России Владимир Мединский.

Ранее канал MDR выпустил сюжет о взаимоотношениях между СССР и ГДР, в котором советский контингент назван оккупационным. Также в материале утверждается, что к середине 1980-х годов германо-советскую дружбу и Москва, и восточный Берлин сознательно поддерживали лишь на формальном и обезличенном уровне. Посольство РФ в Берлине назвало сюжет несправедливым.