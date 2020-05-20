Минниханов опять идет в президенты — при поддержке Путина

Лидия Мартынова

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что в сентябре будет участвовать в выборах главы республики. «В этом году в сентябре истекает срок моих полномочий. В случае вашего одобрения дальше готов работать, баллотироваться в зависимости от того, какие будут установки с вашей стороны», — сказал Минниханов во время видеоконференции сегодня, 20 мая, с президентом России Владимиром Путиным.

Путин ответил, что поддержит выдвижение Минниханова кандидатом в президенты Татарстана.

«По поводу ваших полномочий: да, я знаю, что они истекают, но вы сами только что несколько минут назад сказали, что Татарстан у нас действительно по основным показателям является лидером среди всех субъектов федерации, и это на самом деле так и есть. Но все это достигнуто в результате вашей работы во главе республики», — сказал Путин.

Минниханов в свою очередь пригласил Путина в Татарстан в августе, чтобы там вместе отметить 100-летие Республики Татарстан. «Основное празднование состоится в День Республики — 30 августа. Приглашаю вас, Владимир Владимирович, посетить наш праздник, потому что за 20 лет столько, сколько вы сделали для нашей республики, — просто не счесть», — сказал Минниханов.

Рустам Минниханов руководит Татарстаном с 2010 года, когда был назначен на эту должность президентом России Дмитрием Медведевым. В 2015 году, когда закончился пятилетний срок его полномочий, он был переизбран главой республики. Конституция Татарстана запрещает занимать пост президента республики более двух сроков подряд. Учитывая, что в первый раз Минниханов был не избран, а назначен, выборы 2020 года для него будут вторыми, и в данном случае нарушения основного закона республики не произойдёт.

Официальная должность Минниханова — президент. Татарстан — это единственная республика России, где руководитель региона ещё называется президентом, как в 1990-х годах.

ИА Newstes напоминает, что предвыборная кампания в Татарстане в начале года сопровождалась ожесточенной подковерной борьбой в Казанском кремле. Есть сведения, что старая гвардия этнократов, за которой стоит экс-президент Татарстана Минтимер Шаймиев, в кресле руководителя региона видит мэра Казани Ильсура Метшина. Возможные президентские амбиции, по мнению наблюдателей, есть и у главы администрации президента Татарстана Асгата Сафарова — экс-главы МВД Татарстана и бывшего начальника охраны Шаймиева.

Артур Приймак

Все публикации автора