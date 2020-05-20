Мишустин назначил нового заместителя руководителя Роскомнадзора

Алексей Вольцев

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Милоша Вагнера новым заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Вагнера Милоша Эдуардовича заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций", - говорится в документе.