Мясников пофилософствовал о коронавирусе фразой «Кому положено умереть — помрут»

Вадим Карасев

Александр МясниковКадр: «Соловьев LIVE» / YouTube

Врач и телеведущий Александр Мясников пофилософствовал о коронавирусе в эфире программы «Спасибо, доктор!», опубликованной на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

Мясников напомнил, что в случае заболевания коронавирусом антитела можно выявить только через 10-12 дней после заражения. По его словам, факт их отсутствия не означает, что человек не болеет. В случае ПЦР-диагностики результат тоже может оказаться неверным из-за неправильно взятых анализов.

«Поэтому просто живите. Инфекция возьмет свое. Мы все равно все переболеем. Кому положено умереть — помрут», — сказал он.

На вопрос о том, что в предыдущие годы смертность от внебольничной пневмонии была якобы ниже, Мясников ответил, что это не так. По его словам, в общем умирает каждый третий человек старше 65 лет, которому поставили такой диагноз.

Ранее Александр Мясников назвал соблюдение социальной дистанции единственной эффективной мерой защиты от коронавируса. По его мнению, инфекция может передаваться от носителя и в бессимптомный период, поэтому носить маски важно для того, чтобы предохранять других.