Молдавская митрополия шантажирует власти: Мы не будем за вас молиться
Молдавско-Кишиневская митрополия обратилась к властям страны с требованием пересмотреть решение, запрещающее проведение служб с участием прихожан в помещении. В противном случае, пригрозили иерархи, «клир не будет упоминать руководство страны во время богослужений».
В условиях действующих карантинных мер массовые религиозные мероприятия разрешены только на открытом воздухе при соблюдении требований эпидемиологической безопасности.
В республике после отмены общенационального режима чрезвычайного положения из-за продолжающейся пандемии Covid-19 его сохранили в сфере общественного здоровья, продлив ряд ограничений в рамках красного кода опасности, включая запрет на общественно-политические и религиозные публичные мероприятия.
В обращении митрополии отмечено, что «возвращение к привычному процессу богослужения остановит распространение эпидемии, а люди, духовно укрепленные, будут чувствовать себя в большей безопасности».
Напомним, в период ужесточения ограничительных мер, когда распространение коронавируса в Молдавии подходило к пику, некоторые молдавские священники игнорировали требование властей о запрете всех массовых религиозных мероприятий в период пасхальных праздников. И это, несмотря на то, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл, в подчинении которого находится и Молдавская митрополия, призвал верующих воздержаться от посещения храмов на время пандемии «до особого благословения».
Тогда у митрополита Владимира вызвало возмущение то, что по указанию премьер-министра Иона Кику полиция штрафовала руководителей приходов, которые в условиях карантина собирали людей.
Ранее священнослужителей разочаровал отрицательный ответ правительства на просьбу оказать финансовую помощь так же, как и предпринимателям, чей бизнес сейчас остановлен. Митрополия просила денег, так как приходы закрыты властями на карантин и нет пожертвований, позволяющих погашать задолженности и выплачивать заработную плату священнослужителям. На это Кику ответил, что «митрополия — не предприниматель и никакого взаимодействия между государством и церковью нет».
ИА Newstes сообщало, что епископ Бельцкий и Фалештский Маркел записал накануне видеообращение к прихожанам, в котором призвал их не проходить вакцинацию против коронавируса. По словам молдавского священника, пандемия была «специально изобретена сатанистами-глобалистами для принудительной вакцинации путем чипирования».