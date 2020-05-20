Молдавская митрополия шантажирует власти: Мы не будем за вас молиться

Анастасия Иванова

Молдавско-Кишиневская митрополия обратилась к властям страны с требованием пересмотреть решение, запрещающее проведение служб с участием прихожан в помещении. В противном случае, пригрозили иерархи, «клир не будет упоминать руководство страны во время богослужений».

В условиях действующих карантинных мер массовые религиозные мероприятия разрешены только на открытом воздухе при соблюдении требований эпидемиологической безопасности.

В республике после отмены общенационального режима чрезвычайного положения из-за продолжающейся пандемии Covid-19 его сохранили в сфере общественного здоровья, продлив ряд ограничений в рамках красного кода опасности, включая запрет на общественно-политические и религиозные публичные мероприятия.

В обращении митрополии отмечено, что «возвращение к привычному процессу богослужения остановит распространение эпидемии, а люди, духовно укрепленные, будут чувствовать себя в большей безопасности».

«Мы будем приветствовать инициативу пригласить представителей Молдавской православной церкви как можно скорее и пересмотреть решение в соответствии с нормами христианской морали, следуя примеру других европейских государств. В противном случае мы берем на себя каноническое и моральное право исключить вас из поминальников и молитв в церкви. Не сражайтесь против церкви, потому что ее защищает Христос, а, сражаясь с ним, вы никогда не выйдете победителем», — заявил митрополит Кишиневский и всея Молдавии Владимир.

Напомним, в период ужесточения ограничительных мер, когда распространение коронавируса в Молдавии подходило к пику, некоторые молдавские священники игнорировали требование властей о запрете всех массовых религиозных мероприятий в период пасхальных праздников. И это, несмотря на то, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл, в подчинении которого находится и Молдавская митрополия, призвал верующих воздержаться от посещения храмов на время пандемии «до особого благословения».

Тогда у митрополита Владимира вызвало возмущение то, что по указанию премьер-министра Иона Кику полиция штрафовала руководителей приходов, которые в условиях карантина собирали людей.

«Церковь поставили в один ряд с магазинами стройматериалов, а государство отдало приоритет продовольственным магазинам (в период карантина торговым и аптечным точкам было разрешено работать). Призываю умерить враждебное отношение и обесценивание церкви, униженной и поставленной на колени в последнее время, потому что она является колыбелью нашего существования как народа», — подчеркнул Владимир в своем послании к председателю правительства.

Ранее священнослужителей разочаровал отрицательный ответ правительства на просьбу оказать финансовую помощь так же, как и предпринимателям, чей бизнес сейчас остановлен. Митрополия просила денег, так как приходы закрыты властями на карантин и нет пожертвований, позволяющих погашать задолженности и выплачивать заработную плату священнослужителям. На это Кику ответил, что «митрополия — не предприниматель и никакого взаимодействия между государством и церковью нет».

ИА Newstes сообщало, что епископ Бельцкий и Фалештский Маркел записал накануне видеообращение к прихожанам, в котором призвал их не проходить вакцинацию против коронавируса. По словам молдавского священника, пандемия была «специально изобретена сатанистами-глобалистами для принудительной вакцинации путем чипирования».

«Вы не получаете вакцину, это конечная точка глобалистов-сатанистов, для которых они изобрели коронавирус, приписывая ему гораздо более ужасные характеристики, чем они есть на самом деле. Это ловушка, которая лишает нас свободы как святого дара. На карту поставлено величие христианской души, за ее контроль и мастерство идет жестокая борьба», — полагает епископ.