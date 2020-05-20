Морозов рассказал о предложениях в сфере здравоохранения для плана по восстановлению экономики

Анастасия Иванова

Необходимо решить проблему с долговой нагрузкой медорганизаций, развивать телемедицину, а также проводить работу по цифровизации здравоохранения, предложил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, сообщила пресс-служба комитета.

В ходе заседания Рабочей группы по подготовке предложений в общенациональный план действий по восстановлению экономики после пандемии коронавируса Морозов обратил внимание на кредитную задолженность медорганизаций, которая составляет уже более 14 миллиардов рублей. По мнению депутата, эта проблема требует законодательного решения.

Другая важная задача — улучшение ситуации с кадрами в здравоохранении, в частности, необходимо завершить работу по отраслевой форме оплаты труда медиков.

«Врачи, медработники должны иметь понятную систему оплаты труда, региональных и федеральных надбавок. Это же касается в целом социального пакета — служебного найма, последующей приватизации жилья, специальных льгот», — отметил Дмитрий Морозов, напомнив, что соответствующее поручение давал президент Владимир Путин.

Также необходимо своевременно доработать законопроект «О биологической безопасности РФ», добавил парламентарий.

В общей сложности Комитет Госдумы по охране здоровья подготовил и представил почти 30 предложений, которые касаются широчайшего спектра вопросов в сфере здравоохранения. Среди них, в частности, — внесение изменений в госпрограмму и нацпроект «Здравоохранение», защита медперсонала, работающего с COVID-19, поддержка учёных, создание запаса лекарств, расширение национального календаря прививок, создание межрегиональных центров помощи детям, а также улучшение финансового положения и сохранение научной и образовательной базы федеральных госучреждений здравоохранения.

«Мы многие годы на всех площадках отстаивали приоритет охраны здоровья граждан, медицины, медицинского образования и науки — определяющих факторов развития общества. Сегодня то, что охрана здоровья — безусловный приоритет, очевидно как никогда, будем двигаться вперёд», — заключил Дмитрий Морозов.

Ранее секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил разработать новый федеральный стандарт безопасности работы медиков всех уровней. Кроме того, необходимо и дальше совершенствовать систему оплаты труда медицинских работников, добавил он.