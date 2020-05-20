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Москвичам спрогнозировали аномально холодный май

Москвичам спрогнозировали аномально холодный майФото: Михаил Метцель / ТАСС

В этом году весь май в Москве будет аномально холодным. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

По словам синоптика, в столице средняя температура за месяц будет немного ниже нормы из-за низких температур в течение этой недели.

Вильфанд отметил, что если бы не похолодание, то май мог бы стать аномально теплым. Так, за первые 17 дней месяца средняя температура была выше нормы на один градус.

По данным Гидрометцентра, днем 20 мая воздух в Москве прогреется до плюс 13-15 градусов, 21 и 22 числа — до 10-12 градусов. Суббота, 23 мая, будет холодной, столбик термометра покажет до 8-13 градусов. В воскресенье, 24 мая, будет небольшое потепление до 11-16 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец говорил, что возвращения тепла в России стоит ждать не раньше конца мая. В последние дни месяца возможны 20-градусные значения.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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