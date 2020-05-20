Над YouTube нависла угроза вечной блокировки в России

Вадим Карасев

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Компания Ontarget, разрабатывающая тесты для оценки персонала, подала в Мосгорсуд иск о блокировке видеосервиса YouTube в России. Об этом сообщает «Коммерсант».

Как объяснила гендиректор Светлана Симоненко, на некоторых каналах сервиса опубликованы видео с предложениями соискателям обмануть будущих работодателей и пройти за них тесты, в том числе и разработанные Ontarget. Она добавила, что компания намерена добиться полной блокировки видеохостинга, так как нарушения стали повторными.

Отмечается, что YouTube принадлежит корпорации Google, против которой Ontarget уже выиграла один иск по поводу того же контента. Таким образом, согласно антипиратскому законодательству, над сервисом нависла угроза вечной блокировки на территории России. Иск будет рассмотрен 5 июня.