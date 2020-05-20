Население поставят на учет в федеральном регистре

Влада Некрасова

Правительственный законопроект о федеральном регистре сведений, где будут содержаться данные о россиянах, иностранцах и лицах без гражданства, временно или постоянно проживающих в РФ, Государственная Дума планирует рассмотреть в третьем чтении на одном из ближайших пленарных заседаний.

Предлагается включить в новую систему учета информацию о ФИО, дате и месте рождения и смерти человека, его пол, сведения о семейном положении, гражданстве, а также паспортные данные.

«Данные, содержащиеся в федеральном регистре сведений о населении, будут предоставляться государственным и муниципальным органам, МФЦ, нотариусам, а также физическому лицу или его законному представителю», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Его оператором выступает Федеральная налоговая служба, в обязанности которой собираются вменить защиту сведений, содержащихся в регистре.

Новшества позволят рассчитать необходимую сейчас россиянам адресную помощь, отметил замглавы ФНС Виталий Колесников, представляя документ в парламенте.

«Сегодня мы не можем сказать, сколько семей в России. Реестр позволит это сделать», — считает он.

Также, по мнению кабмина, инициатива поможет прогнозировать развитие регионов и в значительной степени возьмёт на себя функцию статистического учёта.

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