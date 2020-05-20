Наследная принцесса Бельгии Елизавета будет учиться в военной академии

Вадим Карасев

Наследная принцесса Бельгии Елизавета собирается начать новую главу в своей жизни. Бельгийской королевский двор подтвердил, что будущая королева, которая в прошлом году отметила 18-летие, осенью начнет обучение в Королевской военной академии в Бельгии.





Елизавета решила пойти по стопам своего отца, короля Филиппа, который учился в академии с 1978 по 1981 годы. К слову, ранее принцесса Елизавета училась не на родине, а в колледже UWC Atlantic College в Уэльсе. Туда она поступила в марте 2018 года и вернулась в Бельгию ровно через два года — аккурат перед закрытием границ и повсеместного введения режима самоизоляции.





Принцесса Елизавета и король Филипп

Принцесса Елизавета — старшая из четырех детей 60-летнего короля Филиппа и 47-летней королевы Матильды и, соответственно, первая в очереди на королевский престол. В октябре она отпраздновала свое 18-летие, устроив вечеринку в Королевском дворце в Брюсселе вместе со своими родственниками, политиками и 80 подростками ее года рождения.

За эти 18 лет в моей жизни было много ценных моментов, которые сделали меня тем человеком, которым я являюсь сегодня. Моя семья всегда была рядом, чтобы поддерживать меня. Вместе мы — сильная команда. Мама, спасибо тебе за то, что ты всегда рядом, и за то, что ты меня слушаешь. Папа, спасибо тебе за доверие. Я знаю, что всегда могу на тебя рассчитывать,

— сказала она в своей речи.





Принцесса Елизавета и королева Матильда