Названа цена спасения экономики России

Вадим Карасев

Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

Стоимость плана правительства по спасению российской экономики от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, составила 3,1 триллиона рублей, или 2,6 процента ВВП, подсчитал The Bell.

Как отмечает издание, Кремль уже объявил о завершении режима нерабочих дней в России с 12 мая, и, вероятно, новых антикризисных мер не последует. По расчетам The Bell, из 3,1 триллиона рублей уже объявленной программы только 40 процентов средств приходятся на «живые» деньги (различные субсидии). В остальном речь идет о кредитах, отсрочках по кредитам и налогам, а также об освобождении от платежей в бюджет физлиц и компаний.

Сферой, которая получит наибольшую поддержку, издание назвало малый и средний бизнес. Цена его спасения составит 1,9 триллиона рублей. На поддержку граждан направят 546 миллиардов рублей, регионы получат 200 миллиардов рублей, крупный бизнес — 137 миллиардов, медицина — 127,6 миллиарда. Меньше всего денег направлено на поддержку застрявших за рубежом россиян (5,5 миллиарда) и поддержку волонтеров (242 миллиона рублей).

Однако малый и средний бизнес, который принял на себя основной удар в нынешний кризис, получит «живыми» деньгами менее 20 процентов от 1,9 триллиона объявленных средств. Главная мера поддержки — 500 миллиардов рублей на кредиты на выплату зарплат в размере МРОТ на человека компаниям из наиболее пострадавших отраслей — была объявлена только 11 мая. Если к октябрю 2020 года получатели таких займов сохранят 90 процентов штата сотрудников, кредит можно не возвращать.

Однако эксперты отмечают, что не все компании, оказавшиеся на грани закрытия, попали в список пострадавших отраслей. Кроме того, не всем фирмам удастся сохранить занятость, поскольку не во всех сферах спрос восстановится и через полгода. Многие предприятия просто не захотят находиться под пристальным контролем правоохранительных органов, которые будут следить за целевым использованием средств.

Меры по поддержке граждан (второй по величине пакет антикризисных мер) в основном рассчитаны на россиян, которые имеют детей. Бездетным семьям или же родителям, чьи дети уже взрослые, можно рассчитывать только на повышенное пособие по безработице, которое довели до уровня МРОТ. В целом из 546,5 миллиарда рублей поддержки 512,9 миллиарда приходится на реальные выплаты. По 10 тысяч рублей смогут получить родители на каждого ребенка от 3 до 16 лет, по пять тысяч — родители детей до 3 лет.

Кроме того, власти повысили пособия по уходу за ребенком (увеличилось на 3376 рублей) и запустили раньше запланированного выплаты на ребенка для малоимущих (5,5 тысячи рублей), обещанные президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Также власти объявили о дополнительных к пособию на детей выплатах в размере 3 тысяч рублей для ставших безработными родителей. Еще одной мерой поддержки стало погашение ипотеки для семей с тремя детьми (на эти цели выделено 9,5 миллиарда рублей).

По оценке Банка России, ВВП страны по итогам года упадет в пределах 4-6 процентов. Bloomberg ранее спрогнозировал, что экономика страны во втором квартале 2020 года рухнет на 16 процентов, что является худшим квартальным показателем с начала 1990-х.