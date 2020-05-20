Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Названы новые виды махинаций на фоне пандемии

Названы новые виды махинаций на фоне пандемииФото: Steve Marcus / Reuters

Сбербанк обнаружил новые мошеннические схемы, которые появились в разгар пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда правления банка Станислава Кузнецова.

Среди новых методов — схема с фиктивными кадровыми агентствами, которые предлагают трудоустройство на удаленке за плату, а также сценарий с возвратом НДС, в котором жертвы мошенников самостоятельно переводят деньги преступникам. Отдельно Кузнецов отметил появление фиктивных интернет-компаний, которые под видом реальных организаций создают фишинговые сайты, предлагающие купить тесты на коронавирус или маски.

Кроме того, мошенники используют акции известных брендов, такие как хештеги периода самоизоляции (#сидидома, #домалучше и прочее), и предлагают поучаствовать в акции, чтобы получить три тысячи рублей. Для этого якобы нужно сообщить данные карты и одноразовый смс-пароль.

Кузнецов предупредил, что эти схемы — не единственные, которые сейчас применяют преступники, однако самые распространенные.

Ранее эксперты по кибербезопасности компании Group-IB предупредили россиян о ставшей популярной во время карантина схеме онлайн-мошенничества. Для кражи данных пользователей аферисты создают фишинговые сайты, замаскированные под курьерские службы.

В конце апреля сообщалось, что эксперты Group-IB установили личности двух россиян, которые через популярный мессенджер торговали пропусками для свободного передвижения по Москве, Санкт-Петербургу и Краснодару. Аферисты представлялись сотрудниками правоохранительных органов и в личной переписке обещали помочь клиентам. За свои услуги мошенники требовали от двух с половиной до трех с половиной тысяч рублей.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Над YouTube нависла угроза вечной блокировки в России
Над YouTube нависла угроза вечной блокировки в России
В Южной Корее за сутки выявили 32 случая коронавируса
В Южной Корее за сутки выявили 32 случая коронавируса
В США начали бороться за жизнь цыплят
В США начали бороться за жизнь цыплят
Самые сильные домашние обереги от зла и неприятностей
Самые сильные домашние обереги от зла и неприятностей
СМИ: россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
СМИ: россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на
Адам Сэндлер сыграет главную роль в спортивной драме
Адам Сэндлер сыграет главную роль в спортивной драме
Названы новые виды махинаций на фоне пандемии
Названы новые виды махинаций на фоне пандемии
Агата Муцениеце о расставании с Павлом Прилучным: "Я поняла, что не нужно нарушать границы желаний партнера"
Агата Муцениеце о расставании с Павлом Прилучным: "Я поняла, что не
Власти Челябинской области объяснили стоянку своих машин «в лесу»
Власти Челябинской области объяснили стоянку своих машин «в лесу»
В думе Уссурийска объяснили инцидент с депутатом, ударившим сотрудницу
В думе Уссурийска объяснили инцидент с депутатом, ударившим сотрудницу
Что пишут в Телеграме: 19 мая
Что пишут в Телеграме: 19 мая
Туротрасль России начнет выход из режима ограничений 1 июня
Туротрасль России начнет выход из режима ограничений 1 июня

Топ на сегодня

В США начали открываться кинотеатры под открытым небом
В США начали открываться кинотеатры под открытым небом
Светлана Рожкова: «Если дело дойдет до пересадки печени, то использую этот шанс»
Светлана Рожкова: «Если дело дойдет до пересадки печени, то использую
«Не отличаю жену от дочери»: первый выпуск «Модного приговора» после выздоровления Бабкиной и Васильева
«Не отличаю жену от дочери»: первый выпуск «Модного приговора» после
Курс рубля продолжил расти
Курс рубля продолжил расти
ВОЗ оценила потребление алкоголя и табака у российских школьников
ВОЗ оценила потребление алкоголя и табака у российских школьников

Еще по теме

В Роскачестве перечислили 6 самых актуальных уловок мошенников на фоне коронавируса
Сбербанк покончил с мошенниками
ФСБ и Сбербанк создадут систему защиты от киберпреступников
Мошенники изобрели способ вдвойне обкрадывать россиян под благородными предлогом