"Неприкрытый подлог". Посольство РФ требует от Bloomberg опровержения

Лидия Мартынова

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк

МОСКВА, 20 мая/ Радио Sputnik. Посольство России в США потребовало от агентства Bloomberg опровергнуть статью о количестве больничных коек в РФ, пишет РИА Новости.

"Мы требуем от "Блумберга" опровержения, извинений и уважения к собственным клиентам", - говорится в заявлении посольства в Facebook.

В статье агентства приводится недостоверная статистика Всемирного банка. Так, из опубликованного графика следует, что в России лишь 3,8 больничных койки на тысячу населения, а в странах Организации экономического и сотрудничества и развития (ОЭСР) в среднем 8,2 койки на тысячу населения по данным за 2013 год.

радио Sputnik сообщило, что в ВОЗ ответили Bloomberg на статью о смертности в РФ.