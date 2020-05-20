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"Неприкрытый подлог". Посольство РФ требует от Bloomberg опровержения

"Неприкрытый подлог". Посольство РФ требует от Bloomberg опровержения
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк

МОСКВА, 20 мая/ Радио Sputnik. Посольство России в США потребовало от агентства Bloomberg опровергнуть статью о количестве больничных коек в РФ, пишет РИА Новости.

"Мы требуем от "Блумберга" опровержения, извинений и уважения к собственным клиентам", - говорится в заявлении посольства в Facebook.

В статье агентства приводится недостоверная статистика Всемирного банка. Так, из опубликованного графика следует, что в России лишь 3,8 больничных койки на тысячу населения, а в странах Организации экономического и сотрудничества и развития (ОЭСР) в среднем 8,2 койки на тысячу населения по данным за 2013 год.


радио Sputnik сообщило, что в ВОЗ ответили Bloomberg на статью о смертности в РФ.
# Россия
По материалам: ria.ru

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