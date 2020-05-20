Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Нет времени на эпиданамнез: названа причина заражения коронавирусом 33 медиков в Ровенской области

Нет времени на эпиданамнез: названа причина заражения коронавирусом 33 медиков в Ровенской области

Нет времени на эпиданамнез: названа причина заражения коронавирусом 33 медиков в Ровенской области

В Ровенской области, где накануне правоохранители выявили сеть «реабилитационных центров» с трудовыми рабами, в центральной городской больнице областного центра у 33 медиков подтвержден диагноз коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщили в Ровенской облгосадминистрации.

В ОГА отметили, прием в больнице осуществляется с соблюдением всех карантинных норм и правил, но бывают случаи, когда не всегда вовремя удается провести диагностику пациенту, поступающему в неотложном состоянии. Поэтому медики вынуждены работать оперативно, не изучая эпиданамнез (сбор сведений о контактах больного), и иногда инфицируются.

«Такая ситуация произошла в Ровенской ЦГБ, где 33 медиков имеют подтвержденный диагноз COVID-19. Очаг локализован. Заведение в дальнейшем лечить пациентов с коронавируса, а плановую помощь согласно приказа МЗ», — говорится в сообщении.

Также в ОГА сообщили, что по состоянию на вечер 19 мая на Ровенщине подтверждено 14 новых случаев заболевания COVID-19.

Всего по области было зарегистрировано 1218 случаев заболевания COVID-19. Из них — 250 медработников и 90 детей.

К сожалению, из-за осложнений 29 случаев стали летальными.

В то же время излечились от COVID-19 еще 436 человек.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на утро вторинка, 19 мая, в Украине подтверждены 18 876 случаев заболевания COVID-19. Зафиксированы 548 случаев с летальным исходом и 5632 случая выздоровления пациентов.

64 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

В США начали бороться за жизнь цыплят
В США начали бороться за жизнь цыплят
Самые сильные домашние обереги от зла и неприятностей
Самые сильные домашние обереги от зла и неприятностей
СМИ: россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
СМИ: россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на
Адам Сэндлер сыграет главную роль в спортивной драме
Адам Сэндлер сыграет главную роль в спортивной драме
Названы новые виды махинаций на фоне пандемии
Названы новые виды махинаций на фоне пандемии
Агата Муцениеце о расставании с Павлом Прилучным: "Я поняла, что не нужно нарушать границы желаний партнера"
Агата Муцениеце о расставании с Павлом Прилучным: "Я поняла, что не
Власти Челябинской области объяснили стоянку своих машин «в лесу»
Власти Челябинской области объяснили стоянку своих машин «в лесу»
В думе Уссурийска объяснили инцидент с депутатом, ударившим сотрудницу
В думе Уссурийска объяснили инцидент с депутатом, ударившим сотрудницу
Что пишут в Телеграме: 19 мая
Что пишут в Телеграме: 19 мая
Туротрасль России начнет выход из режима ограничений 1 июня
Туротрасль России начнет выход из режима ограничений 1 июня
Чехия сообщила о невозможности выдать памятник Коневу России
Чехия сообщила о невозможности выдать памятник Коневу России
В Приморье рассчитали предполагаемые финансовые потери из-за COVID-19
В Приморье рассчитали предполагаемые финансовые потери из-за COVID-19

Топ на сегодня

В США начали открываться кинотеатры под открытым небом
В США начали открываться кинотеатры под открытым небом
Светлана Рожкова: «Если дело дойдет до пересадки печени, то использую этот шанс»
Светлана Рожкова: «Если дело дойдет до пересадки печени, то использую
«Не отличаю жену от дочери»: первый выпуск «Модного приговора» после выздоровления Бабкиной и Васильева
«Не отличаю жену от дочери»: первый выпуск «Модного приговора» после
Курс рубля продолжил расти
Курс рубля продолжил расти
ВОЗ оценила потребление алкоголя и табака у российских школьников
ВОЗ оценила потребление алкоголя и табака у российских школьников

Еще по теме

Пострадали главврач и чиновники: в Ровенской области за сутки зафиксировано 24 новых случая COVID-19
На Украине аварийно остановлен энергоблок Ровенской АЭС
На Ровенской АЭС отключили третий энергоблок
Уже три человека умерли от коронавируса в Украине: свежая статистика от Минздрава