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Невеста оседлала жениха на «Давай поженимся!» и смутила Гузееву

Невеста оседлала жениха на «Давай поженимся!» и смутила ГузеевуКадр: видео «Давай поженимся!» / YouTube

Ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева смутилась, когда увидела сюрприз для жениха от участницы передачи. Невеста залезла мужчине на спину и оседлала его. Выпуск опубликован на сайте Первого канала.

28-летняя Анастасия пришла на программу и столкнулась со странным совпадением: женихом оказался ее начальник, 35-летний Валентин. При этом Гузеева не поверила, что произошедшее было случайностью.

После общения с ведущими девушка согласилась показать сюрприз. Анастасия объяснила, что из-за режима самоизоляции придумала лайфхак — прогулку с собакой вдвоем, «не привлекая внимания». Для этого она попросила руководителя нарядиться в объемный плащ и шляпу. После этого девушка запрыгнула ему на спину, имитируя большой горб. В таком виде и с собакой на поводке Валентин прошелся по сцене.

Такие действия смутили Гузееву и ее коллегу по студии, сваху Розу Сябитову. «Затейница Анастасия, теперь ждите вердикта, уволят вас или нет», — оценила действия невесты Гузеева. Актриса подчеркнула, что на работе у Анастасии и Валентина, по всей видимости, «жарко», и задумалась, какие игры проходят у них на корпоративах.

Ранее Гузеева рассмеялась, когда зачитывала рассказ одной из участниц шоу. Представляя 27-летнюю Лолу из Москвы, актриса не смогла сдержаться, когда прочитала, что девушку «обвинили в том, что она наградила венерическим заболеванием весь стояк в подъезде».

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По материалам: lenta.ru

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