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Новое шоу Собчак назвали провалом

Новое шоу Собчак назвали проваломКадр: Ксения Собчак / YouTube

Пользователи сети раскритиковали новое YouTube-шоу ведущей Ксении Собчак. Видео, жанр которого Собчак определила как спецвыпуск «Осторожно, к барьеру, Собчак», в комментариях многие посчитали бессмысленным, а некоторые назвали провалом.

В начале шоу ведущая объявила его тему: «Почему нас всех *** (утомил — прим. «Ленты.ру») гламур». Гостями стали продюсер Яна Рудковская и блогер Арина Холина. Предполагалось, что участники спецвыпуска в формате, близком к дебатам, будут спорить о «пошлости, богатстве и Гном Гномыче».

В комментариях многие посчитали шоу неподготовленным и лишенным смысла. «Провал в подготовке шоу. Тема была одна, а секунданты спрашивают какую-то чушь, перетягивая одеяло на себя», — написала Ксения Кириллова. «В чем суть видео, вообще неясно. Никто не понимает, зачем оно тут», — отметила Мария Федорова. Пользователь с ником Andy заявил, что «блогеры-секунданты вообще двух слов связать не могут».

В конце апреля Собчак стала гостьей прямого эфира шоу ведущего Владимира Соловьева. Во время перепалки Соловьева и журналиста Олега Кашина, который также участвовал в выпуске, Собчак отключила видеосвязь и покинула эфир, не закончив беседу.

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По материалам: lenta.ru

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