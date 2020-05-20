Одному не под силу. Назван возможный посредник в "палестинском вопросе"

Влада Некрасова

ЕС, ООН, США и Россия в составе Ближневосточного квартета могут быть посредником для подготовки прямых переговоров между Израилем и Палестиной, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД ФРГ.

Ранее глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил о готовности России к посредничеству в палестино-израильском противостоянии.

"ЕС наряду с ООН, США и Россией является одним из четырех участников в ближневосточном квартете, который, например, может принять роль посредника, если речь идет о том, чтобы подготовить путь к прямым переговорам", – полагают в МИД ФРГ.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель получил от глав МИД стран ЕС поддержку по вопросу о проведении переговоров "со всеми сторонами", добавили в ведомстве.

Махмуд Аббас ранее заявил, что Палестина приняла решение расторгнуть все договоренности с Израилем и США из-за намерений израильского правительства присоединить себе палестинские земли. По его словам, Палестина готова вернуться к переговорам при посредничестве третьей стороны.

В феврале радио Sputnik сообщило, что Россия уже предлагала созвать "международный квартет" по Ближнему Востоку.