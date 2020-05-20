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Оккупанты 40 минут обстреливали позиции ВСУ под Орехово из 120-мм минометов

Оккупанты 40 минут обстреливали позиции ВСУ под Орехово из 120-мм минометов
Российские оккупационные войска с начала суток, 20 мая, дважды открывали огонь по позициям Объединенных сил, выпустив десятки мин по украинским защитникам. Потерь среди военных пока нет.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Максим Праута.

«Об обстановке на линии фронта по состоянию на 12.30 сегодня. На Луганском направлении противник открывал огонь дважды в утренние часы. После 8 часов на наших позициях, обустроенных недалеко от населенного пункта Шумы, разорвались 11 мин калибра 82 мм. А в 9 часов начался обстрел из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и пулеметов крупного калибра опорных пунктов подразделений Объединенных сил неподалеку Орехово, который длился 40 минут. Успокоить оккупантов удалось огнем из гранатометов и пулеметов», - сообщил пресс-секретарь.
Кроме того, на Донецком направлении в ночное время российско-оккупационные войска осуществили две огневые провокации с использованием крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Богдановки. А вблизи Красногоровки с половины шестого утра применили миномет 120-го калибра, выпустив 20 мин. Кроме того, из автоматического гранатомета, пулеметов и стрелкового оружия противник открывал огонь по военнослужащим Вооруженных Сил Украины, которые выполняют боевые задачи вблизи Павлополя.

По информации Прауты, за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет, потери врага уточняются.

Кроме того, по информации представителя МОУ, случаи заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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