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Оксана Дмитриева предлагает вернуться к прежнему пенсионному возрасту

Оксана Дмитриева предлагает вернуться к прежнему пенсионному возрасту

Депутат Заксобрания Петербурга Оксана Дмитриева («Партия роста») предлагает вернуться к прежнему пенсионному возрасту в 55 и 60 лет.

Инициатива была внесена в Заксобрание еще в середине апреля, на этой неделе ее рассмотрит комитет по законодательству.

Депутат выдвинула предложение из-за пандемии Covid-19. По словам Дмитриевой, если бы в июне инициатива обрела силу закона, то с лета пенсию смогут начать получать около 2 млн граждан из «групп риска». В 2021 году еще миллион граждан. Это потребует увеличить пенсионные выплаты на 202,6 млрд рублей в нынешнем году и 272 млрд рублей в 2020 и 2021 годах соответственно.

Как сообщало ИА Newstes, ранее Министерство труда в рабочей версии общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики предложило смягчить условия выхода на досрочную пенсию. В рабочей версии плана по восстановлению экономики предлагается, чтобы до конца 2020 года на досрочную пенсию смогли претендовать граждане, которым осталось не два, а три года до выхода на отдых: то есть женщины в возрасте 53,5 года и мужчины 58,5 года. Напомним, что в 2020 году на пенсию могут выйти женщины в 56,5 года и мужчины в 61,5 года. Условие по обязательному наличию трудового стажа в 20 лет для женщин и 25 для мужчин в плане не приводится.

По мнению Дмитриевой, если вернуться к прежнему пенсионному возрасту, то это ко всему прочему снимет нагрузку с работодателей, даст им пространство для маневра.

«Сейчас, если вы захотите досрочно выйти на пенсию, вас должны уволить. Но государство не заинтересовано в высокой официальной безработице, оно поощряет тех работодателей, кто сохраняет персонал, оно дает им кредиты на выплату зарплаты, которая должна быть не ниже прожиточного минимума в 12 130 рублей. Эти две практики противоречат друг другу. Новая правительственная инициатива еще сильнее сталкивает лбами работодателя и работника», — цитирует депутата mk.ru.

Сегодня досрочный выход на пенсию доступен гражданам, потерявшим работу за два года до наступления пенсионного возраста, у которых страховой стаж составляет 20 лет для женщин и 25 для мужчин. Еще одно условие — в службе занятости должны подтвердить, что такие люди не могут устроиться на новую работу.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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