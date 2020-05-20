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Онищенко назвал Госдуму «опасным местом», куда «слетаются со всей страны»

Онищенко назвал Госдуму «опасным местом», куда «слетаются со всей страны»

Бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко выступил сегодня, 20 мая, за проверку парламентариев на наличие иммунитета к коронавирусу Covid-19. При этом Онищенко предостерёг коллег по депутатскому корпусу, заявив, что в сложившейся эпидемиологической ситуации нижняя палата российского парламента стала «опасным местом».

«Давайте, обследуем всех депутатов и, кстати, сегодня у нас идёт этот процесс — обследование на иммунитет», — сказал Онищенко на пресс-конференции в Москве.

По его словам, Госдума представляет собой «искусственно созданное опасное место, ведь депутаты слетаются со всей страны».

Парламентарий предложил коллегам участвовать в работе пленарных заседаниях строго в защитных масках в дополнение к рассадке в зале с соблюдением социальной дистанции.

Как сообщало ИА Newstes, ранее на этой неделе советник председателя Госдумы Анастасия Кашеварова проинформировала, что уже шестеро депутатов нижней палаты парламента заразились коронавирусом.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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