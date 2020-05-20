Онищенко назвал Госдуму «опасным местом», куда «слетаются со всей страны»

Анастасия Иванова

Бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко выступил сегодня, 20 мая, за проверку парламентариев на наличие иммунитета к коронавирусу Covid-19. При этом Онищенко предостерёг коллег по депутатскому корпусу, заявив, что в сложившейся эпидемиологической ситуации нижняя палата российского парламента стала «опасным местом».

«Давайте, обследуем всех депутатов и, кстати, сегодня у нас идёт этот процесс — обследование на иммунитет», — сказал Онищенко на пресс-конференции в Москве.

По его словам, Госдума представляет собой «искусственно созданное опасное место, ведь депутаты слетаются со всей страны».

Парламентарий предложил коллегам участвовать в работе пленарных заседаниях строго в защитных масках в дополнение к рассадке в зале с соблюдением социальной дистанции.

Как сообщало ИА Newstes, ранее на этой неделе советник председателя Госдумы Анастасия Кашеварова проинформировала, что уже шестеро депутатов нижней палаты парламента заразились коронавирусом.