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От налогов будут освобождены многие предприниматели, пострадавшие от последствий коронавируса

От налогов будут освобождены многие предприниматели, пострадавшие от последствий коронавируса

ФНС сообщила, что разработала систему, которая избавит от оплаты налогов. Данная программа была подготовлена именно для тех предпринимателей, которые пострадали от последствий COVID-19.

Об этом сообщил глава ФНС Даниил Егоров. Данное заявление прозвучало на совещании с Владимиром Путиным, посвященном вопросам реализации мер поддержки социальной сферы и экономики.

Глава ФНС заявил, что разработанная система позволяет осуществлять поддержку, не меняя привычный образ жизни предпринимателей. То есть, они, как обычно, заполняют декларацию и направляют ее в налоговую службу для рассмотрения. Далее автоматическая программа оповещает налогоплательщика о том, что не нужно производить взносы. В уведомлении будет указана конкретная  сумма и конкретный период, за который бизнесмены освобождаются от налога, сообщает ТАСС.

Кроме этого Егоров сообщил, что по всей России под данную меру поддержки попадает более 1 миллиона предпринимателей и компаний, где трудятся почти 4 миллиона человек.

Глава ФНС рассказал, что заявления от бизнесменов, пострадавших от коронавируса, уже поступают и, при соответствии условиям программе, они начали получать государственную помощь с 12 мая. Егоров уточнил, что поддержку получает большая часть предпринимателей.

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# Экономика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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