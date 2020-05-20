Ответ на головоломку? РФ может стать посредником в "палестинском вопросе"

Анастасия Иванова

Россия готова к посредничеству в палестино-израильском противостоянии, сообщило РИА Новости со ссылкой на главу международного комитета Совета Федерации Константина Косачева.

Глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас ранее заявил, что Палестина приняла решение расторгнуть все договоренности с Израилем и США из-за намерений израильского правительства присоединить себе палестинские земли. По его словам, Палестина готова вернуться к переговорам при посредничестве третьей стороны.

Константин Косачев указал, что ничего хорошего от сложившейся ситуации ждать не приходится, а "неуклюжие, односторонне ориентированные действия" США подрывают международные усилия по приведению интересов палестино-израильского противостояния к общему знаменателю.





"Россия видит обе стороны этого противостояния своими партнерами с уважаемыми и понятными нам интересами… А потому будем работать дальше, и, конечно же, подтверждаем нашу готовность к посредничеству в интересах всех заинтересованных сторон", – подчеркнул сенатор.

Он отметил, что мир является главной целью противостояния. По словам Косачева, провальная "сделка века" президента США Дональда Трампа, которую осудили даже европейские союзники Америки, "была заведомо обречена, поскольку не учитывала интересов палестинской стороны и противоречила резолюциям Совбеза ООН по ближневосточному урегулированию".

сообщило, что Израиль и Палестина прекратили "торговую войну".