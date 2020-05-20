Партия «Шор» принесла к администрации главы Молдавии «пакеты с деньгами»

Анастасия Иванова

Около ста человек поддержали акцию протеста, организованную 20 мая оппозиционной партией «Шор» у здания президентуры Молдавии. Участники акции в медицинских масках и на социальной дистанции друг от друга требовали отставки главы государства Игоря Додона и скандировали «Долой кулек», «Продал родину за кулек» и «Додона в тюрьму».

Организаторы выступления пояснили, что доказательством коррумпированности молдавского лидера является преданное на днях широкой огласке видео, на котором Додон получает черный пакет, предположительно, с деньгами от бывшего лидера Демпартии Владимира Плахотнюка.

«Сегодня нас сотни. А скоро нас будут десятки тысяч, и мы вынесем коррупционеров из этих зданий. Мы будем бороться за нашу страну и спасем ее», — заявила вице-президент политформирования Марина Таубер.

Парламентарий назвала усилия сотрудников правоохранительных органов излишне усердными, когда активистов, желающих оставить у президентского дворца черные пакеты, не пропустили через заслон.

Таубер обещала продолжить аналогичные выступления и дальше.

Напомним, лидер партии «Шор» Илан Шор, объявленный в международный розыск за финансовые мошенничества, причинившие убыток государственной казне более чем в миллиард евро, скрывается от правосудия в Израиле. Прокуратура РМ ведет переговоры об его экстрадиции либо отбытию наказания по месту нахождения.

ИА Newstes сообщало, что скрытая съемка встречи Додона и Плахотнюка была обнародовано 18 мая в ходе видеоконференции депутатом Юрием Реницэ. Парламентарий убежден, что на нем задокументирован момент передачи денег. Фракция оппозиционной партии «Платформа Достоинство и правда» Андрея Нэстасе заявила, что на этом основании рассматривает возможность инициирования процедуры отстранения от власти президента Молдавии.

В ответ на это Игорь Додон публично обратился в Генеральную прокуратуру с требованием провести полную проверку, чтобы раскрыть «стоящие за этим фейки и манипуляции».