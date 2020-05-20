Патрушев предупредил Путина о риске снижения урожайности почти на треть

Лидия Мартынова

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на совещании с президентом России Владимиром Путиным о ситуации в отрасли, отметил непростые погодные условия в зимне-весенний период. По словам министра, в ряде регионов ухудшилось состояние озимых культур.

«Допускаем снижение урожайности до 30 процентов в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской области», — предупредил Патрушев.

При этом чиновник отметил, что несмотря на неблагоприятную климатическую обстановку в некоторых субъектах, на сегодня темп сева превышает прошлогодний уровень.

«Аграрии 72 субъектов вышли в поля. Засеяно более 36 миллионов гектаров из запланированных под яровые 52-х, — доложил Патрушев. — Мы рассчитываем, что в 2020 году урожай зерновых может составить порядка 120 миллионов тонн».

Урожай масличных прогнозируется в объеме до 22,5 миллиона тонн, овощей и бахчевых — около 16 миллионов тонн, картофеля — более 22 миллионов тонн. Все эти показатели, как рассчитывают в Минсельхозе, сохранятся на уровне прошлого года.

«Кроме того, в рамках вашего поручения, Владимир Владимирович, продолжаем развивать плодоводство и производство ягод, — пообещал Патрушев. — В текущем году планируем собрать более 1300 тысяч тонн».