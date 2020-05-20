Павел Деревянко о семье, свободных отношениях и наркотиках: "Дочь мы зачали на первом свидании"

Вадим Карасев

43-летний актер Павел Деревянко стал новым героем YouTube-шоу Юрия Дудя "вДудь". В откровенной беседе за пивом и закуской рассказал о знакомстве с возлюбленной, их необычном формате отношений, детях, опыте с наркотиками и многом другом. NEWSTES.RU собрал самые интересные цитаты звезды сериала "Домашний арест" из этого интервью.





О знакомстве с возлюбленной

Павел Деревянко рассказал, что познакомился со своей гражданской женой Дарьей Мясищевой с подачи своей подруги и коллеги Виктории Исаковой. Однажды Виктория пригласила Павла в гости в семейное гнездо Мясищевой на Николиной горе (дедом Дарьи был знаменитый советский авиаконструктор Владимир Мясищев, от которого его родственникам потом и остался дом в элитном поселке).





Павел Деревянко и Дарья Мясищева

Роман Павла и Дарьи начался далеко не сразу. Первое время они дружили, симпатизировали друг другу, периодически пересекались на разных мероприятиях, но не заходили дальше, потому что оба были не свободны. Все изменил один звонок Дарьи Павлу, который раздался поздно ночью:

Мы были знакомы, симпатизировали друг другу, но то у нее кто-то был, то у меня... Три года спустя в начале первого звонит Дашуля, говорит: "Я здесь неподалеку, в "Солянке". Может, заеду?". Я говорю: "Приезжай, конечно!". Приехала ко мне в гости, попили чайку. Она спросила у меня, смотрел ли я новый фильм про Майкла Джексона "Вот и все". Я сказал нет. Она села в машину, поехала, купила DVD, вернулась, мы сели смотреть и как-то слово за слово.... Короче, Варвару, нашу первую дочь мы зачали на первом свидании. Это вообще необъяснимо. Ну, я не буду подробности говорить, но вот так мы познакомились с Дашкой.





Павел Деревянко и Дарья Мясищева

О свободных отношениях

Она ничего от меня не требовала. Она сказала: "Я беременна, если ты не против, я буду рожать". Я ответил: "Вообще окей, внимание будет, все будет". И никогда у нас не было никаких обязанностей друг перед другом. Потом через некоторое время у нас появилась вторая дочь. В общем, у нас было все наоборот. У нас не было дикой любви и потом спада. У нас как-то все спокойно начиналось, никак, случайно, а потом разгорелось.





Дарья Мясищева и Павел Деревянко с дочерьми Варварой и Сашей

Павел уточнил, что долгое время они с Дарьей по обоюдному согласию состояли в свободных отношениях и периодически встречались с другими людьми. Деревянко добавил, что сейчас их отношениях переросли в семейные, и у них больше нет партнеров на стороне:

У нас все было нормально, обоюдно. А сейчас мы в кайфе в полном. Воспитываем детей, живем вместе. При этом у меня в Москве есть своя квартира, которую я до сих пор, кстати, снимаю. Я живу в своей квартире и когда у меня есть возможность, я всегда приезжаю на дачу на Николину гору провожу время с семьей. И это полностью обоюдно. Сейчас никакого "фрилава", мы семья. У нас все наоборот. У нас никогда не было бешеной страсти, но зато сейчас у нас есть крепкая семья.





О запрещенных веществах

Павел Деревянко рассказал, что неоднократно пробовал наркотики "для познания себя". Актер признался, что благодарен этому опыту, однако уточнил, что смог вовремя остановиться и сейчас не прибегает к запрещенным веществам:

Я очень сильно благодарен своему опыту. Сейчас я понимаю, что самая близкая точка к объективности — это середина. Но чтобы узнать эту середину, ты должен познать края, исследовать границы. И вот ты действуешь: ты расшатываешь свою психику, нервную систему для того, чтобы понять, кто ты, что ты, где и откуда ты.К сожалению, очень многие люди из этих "трипов" не возвращаются или возвращаются поздно. Мне просто повезло, что я как-то всегда к середине возвращался. Сейчас я не употребляю. Приоритеты меняются, ты взрослеешь, у тебя есть семья, дети, ответственность. Есть амбиции — я очень многое еще хочу сделать. И это все могло бы мне мешать.





Павел Деревянко

Об уколах ботокса и других бьюти-процедурах

Я экспериментировал со лбом, чтобы не было больших морщин. Я пробовал ботокс, но это было чудовищно. Мне не нравились мои морщины. У меня на лбу были прям глубокие прорезы, морщины, и как-то от них хотелось избавиться. Мне не понравилось, это было очень плохо. Это одна из степеней перфекционизма. То есть хочется всегда чего-то приближенного к идеальному. Понятно, что я далеко не идеален, но хотелось всегда и собственно хочется. Я долгое время не мог примириться со старением своим. Сейчас не знаю, хочется же быть вечно молодым и пьяным. Еще мне делали мезотерапию кожи головы. Укольчики достаточно болючие, но от выпадения волос и седины хорошо спасают. Не знаю, буду ли прибегать к ботоксу, когда мне будет больше 60. Надо дожить, может, я буду смирившийся уже к тому времени с собой. Может, буду нравиться себе старичком.



