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Первый официальный выход Брижит Макрон после карантина: жена президента Франции посетила больницу в Сен-Сен-Дени

Первый официальный выход Брижит Макрон после карантина: жена президента Франции посетила больницу в Сен-Сен-Дени

Привычная жизнь постепенно возвращается на круги своя после локдауна, возникшего из-за объявленной ВОЗ пандемии коронавируса. 67-летняя первая леди Франции, к примеру, вернулась к официальным обязанностям за пределами Елисейского дворца.

Брижит Макрон посетила госпиталь Монфермейль в Сен-Сен-Дени, где встретилась с врачами и медсестрами, обсудив вопросы здравоохранения. Возвращение супруги 42-летнего президента Эммануэля Макрона к рабочим встречам было осторожным — Брижит и все те, с кем она встречалась, носили маски. Правда, снимали их, где можно было соблюдать безопасную дистанцию между людьми.


Брижит Макрон в Сен-Сен-Дени


О нуждах медиков первая леди Франции знает хорошо, являясь президентом фонда Hospitals of Paris-Hospitals of France Foundation, который работает над улучшением повседневной жизни пациентов и медицинского персонала.

Дневной образ супруги президента во время поездки в Сен-Сен-Дени был выдержан в деловом стиле и отражал ее индивидуальность — Брижит не в первый раз отдала предпочтение узким брюкам, сочетая их с темно-синим пиджаком.





 


Видео из инстаграма

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По материалам: spletnik.ru

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