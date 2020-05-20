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По данным СМИ, вручение кинопремии "Оскар" 2021 года могут перенести

По данным СМИ, вручение кинопремии "Оскар" 2021 года могут перенести
Американская академия кинематографических искусств и наук рассматривает возможность переноса 93-й церемонии вручения премии "Оскар", запланированной на конец февраля 2021 года, сообщает журнал Variety со ссылкой на источники.

В конце апреля организаторы престижной кинопремии "Оскар" из-за эпидемии коронавируса приняли решение изменить правила отбора и впервые допустить к конкурсу в 2021 году фильмы, которые показывались лишь онлайн, а не в кинотеатрах. Данное правило будет действовать только до тех пор, пока не откроют кинотеатры.

Теперь анонимные источники Variety указывают, что рассматривается вариант переноса премии.


"Скорее всего, её (церемонию - ред.) перенесут", - сообщил изданию источник. При этом источник предупредил, что подробности, включая новые даты, еще не обсуждались и официально предложены не были.


Другой источник Variety отметил, что планы по проведению церемонии 28 февраля остаются неизменными.

Академия отказалась прокомментировать Variety полученную информацию.

Премия "Оскар" вручается ежегодно в Лос-Анджелесе за достижения в кинематографе. Статуэтки получают победители в 24 номинациях, среди которых "Лучший фильм", "Лучший сценарий", "Лучший режиссер" и другие.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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