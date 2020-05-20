Политолог прокомментировал выход Палестины из соглашений с Израилем

Лидия Мартынова

Решение Палестинской национальной администрации (ПНА) о выходе из всех соглашений с Израилем и США будет иметь последствия для Тель-Авива, в том числе затруднит для Израиля обеспечение безопасности, считает палестинский политолог Абд аль-Махди Матауи.

Во вторник глава ПНА Махмуд Аббас заявил, что Палестина приняла решение расторгнуть все договоренности с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности, на фоне намерений израильского правительства присоединить часть палестинских земель. При этом Палестина готова вернуться к переговорам по мирному урегулированию, которые могут пройти при посредничестве третьей стороны, указал Аббас.