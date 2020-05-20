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После отказа от контракта с «Газпромом» Польша захотела деловых отношений

После отказа от контракта с «Газпромом» Польша захотела деловых отношенийФото: Алексей Витвицкий / «Коммерсантъ»

Польский энергетический концерн PGNiG хотел бы конструктивных отношений с «Газпромом», чтобы в них было как можно меньше политики. Об этом заявил президент компании Ежи Квечиньский в интервью изданию Rzeczpospolita.

По его словам, добиться таких отношений должно быть важно и для российской компании, поскольку она является крупнейшим поставщиком на европейском рынке и должна заботиться о своей репутации.

Об этом Квечиньский заявил после того, как в минувшие выходные истек подписанный еще в 1990-е годы контракт на транзит российского газа через Польшу. Варшава отказалась продлевать его, и теперь «Газпрому» приходится бронировать мощности на короткий срок и дороже.

На 17 и 18 мая зарезервированы были 56 и 63 процента мощности, на июнь — 93 процента, а на третий квартал — около 80 процентов. Победителей аукционов не называют, но эксперты считают, что участвовать в них может только «Газпром».

Квечиньский также назвал конструктивными переговоры по поводу решения Стокгольмского арбитража о ценах на газ. Судьи решили, что «Газпром» завышал цены для Польши и выписал ему штраф в размере 1,5 миллиарда евро, а также постановил изменить условия контракта. Стоимость газа компания уже снизила, однако вопрос штрафа пока обсуждается.

Контракт на покупку газа Польшей истекает в 2022 году. Ранее председатель правления PGNiG Петр Вожняк указывал, что республика не намерена продлевать его, поскольку теряет на нем каждый год по 250 миллионов долларов. Варшава собирается увеличить закупки сжиженного природного газа (СПГ), а также построить газопровод из Норвегии.

Тем не менее Польша заинтересована в прокачке российского газа в Германию, поскольку это позволит ей заработать на транзите. Кроме того, активная борьба против строительства газопровода «Северный поток-2» говорит о том, что страна не хочет перенаправления маршрутов газа.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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