После похорон в российском регионе коронавирусом заразились 150 человек

Вадим Карасев

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Более 150 жителей Красногвардейского района Адыгеи получили положительный результат на коронавирус после того, как посетили похороны с участием нескольких сотен человек. Об этом рассказал глава регионального Роспотребнадзора Сергей Завгородний, сообщила пресс-служба правительства республики.

По его словам, в районе насчитывается 151 зараженных, 35 из них госпитализированы, еще 106 проходят лечение дома. Десять граждан уже поправились. «Уровень заболеваемости в регионе за последнее время вырос из-за ситуации в Красногвардейском районе. Причиной вспышки стало массовое скопление людей на похоронном мероприятии», — уточнил Завгородний.

Для предотвращения распространения вируса введен запрет на выезд из нескольких населенных пунктов. Премьер-министр Адыгеи Александр Наролин призвал направить все силы региона на локализацию очага заражения и наказывать за нарушение ограничений.

1 мая в ауле Бжедугхабль прошли похороны, в которых приняли участие около 500 селян и приехавших из Краснодарского края родственников. Среди них была инфицированная женщина, которая заразила остальных. Сначала вирус обнаружили у 12 ее контактных родных, а сама она попала в инфекционный госпиталь. Анализы были взяты у еще более 100 человек.

По данным на 20 мая, в Адыгее насчитывается 525 инфицированных, половина из них уже выздоровела. еще восемь человек скончались.