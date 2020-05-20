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Поволжье отмечает день великой русской реки

Поволжье отмечает день великой русской реки

День Волги — одной из крупнейших европейских рек — отмечается в поволжских регионах страны сегодня, 20 мая.

Протяженность Волги составляет 3,7 тысячи километров, а площадь ее бассейна занимает 1,5 миллиона квадратных километров — восемь процентов территории России.

В Поволжье расположена почти половина всех сельхозугодий и промышленных предприятий страны.

Впервые День Волги прошел в Нижнем Новгороде во время проведения Х международного научно-промышленного форума «Великие реки — 2008». Затем к празднованию присоединились и другие регионы России, в числе которых Волгоградская, Астраханская, Ярославская, Самарская области, Республика Татарстан. 

По замыслу организаторов, праздник призван привлечь внимание властей и общественности к проблеме сохранения реки, которая является не только национальной гордостью, но и ценным стратегическим природным ресурсом.

Активная хозяйственная деятельность человека и развитие научно-технического прогресса ведут к загрязнению и обмелению Волги. Виной тому — использование химических удобрений для повышения урожайности сельхозугодий, большое количество промышленных предприятий на берегах реки, каскад гидроэлектростанций.

В честь Дня Волги во всех регионах, территории которых питает эта водная артерия, проводятся экологические десанты. Добровольцы очищают берега реки, проводят просветительские мероприятия — тематические выставки фотографий и детских рисунков, лекции, научные дискуссии и семинары, ярмарки изделий народных промыслов, игровые и концертные программы.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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