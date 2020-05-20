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Предпринимателей лишат ЕНВД с 2021 года, несмотря на кризис

Предпринимателей лишат ЕНВД с 2021 года, несмотря на кризис

В России не будет продлено действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) еще на один год — до 1 января 2022 года. По решению властей, срок действия ЕНВД истекает с 2021 года.

Вопрос о продлении рассматривался как одно из предложений Минфина к плану борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Однако результат рассмотрения оказался отрицательным.

«По итогам обсуждения было принято решение этого не делать. Сейчас вопрос снят с повестки дня, данное предложение более неактуально», — цитирует РБК комментарий Минфина.

По данным издания, сейчас ЕНВД применяют около 200 тысяч компаний и около 1,8 млн индивидуальных предпринимателей. Российские регионы просили рассмотреть вопрос о продлении для малого и среднего бизнеса режима ЕНВД до 2024 года. Об этом говорилось в обращениях бизнес-объединений. Торгово-промышленная палата, «Опора России», «Деловая Россия» и РСПП просила о продлении действия режима еще на четыре года премьер-министра Михаила Мишустина.

Как сообщало ИА Newstes, отмена ЕНВД ударит в первую очередь по предприятиям торговли в регионах (58% налогоплательщиков, использующих ЕНВД, относятся к розничной торговле). Как прогнозируют эксперты, налоговая нагрузка на типовое предприятие торговли в регионе вырастет как минимум в 2,4 раза.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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