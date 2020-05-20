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Премию «Оскар» захотели перенести из-за пандемии коронавируса

Премию «Оскар» захотели перенести из-за пандемии коронавирусаФото: Kevin Winter / Getty Images

Американская киноакадемия задумалась о переносе 93-й церемонии вручения премии «Оскар» из-за пандемии коронавируса. Об этом со ссылкой на источники в организации в среду, 20 мая, сообщает Variety.

«Очень вероятно, что "Оскары" перенесут», — заявил один из источников.

Впрочем, по его словам, возможная новая дата церемонии еще не обсуждалась. В настоящий момент вручение «Оскаров» запланировано на 28 февраля 2021 года.

Также подчеркивается, что окончательное решение пока не принято. Источник в транслирующей церемонию вручения «Оскаров» телекомпании ABC отметил, что ее дата пока не менялась.

Ранее Американской киноакадемии пришлось объявить об изменениях правила отбора фильмов на «Оскар» из-за закрытия кинотеатров в условиях пандемии коронавируса. По новому регламенту, до участия в премии также допустят фильмы, которые вышли онлайн, если их прокатчик изначально планировал выпускать их на экраны кинотеатров.

Ранее в мае стало известно, что в 2020 году из-за коронавируса не состоится Каннский кинофестиваль. Окончательное решение о проведении в сентябре Венецианского фестиваля еще не принято.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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