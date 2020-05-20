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Приключения впереди. Зеленский: команду Порошенко ждет много приговоров

Приключения впереди. Зеленский: команду Порошенко ждет много приговоров
Сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко ждет множество различных приключений и приговоров, считает действующий глава украинского государства Владимир Зеленский.

Ранее депутат Рады Андрей Деркач представил аудио телефонного разговора, на котором предположительно могло быть записано, как Порошенко обсуждает с Байденом назначение нового генпрокурора Украины.

Американский политик пообещал украинскому лидеру один миллиард долларов за снятие с должности тогдашнего главы надзорного ведомства Виктора Шокина, занимавшегося расследованием дела нефтегазовой компании Burismа, в которой работал сын Байдена Хантер.


приводит РИА Новости слова Зеленского.

Глава государства уверен, что в приговор Порошенко "еще впереди". "Я думаю, они так руководили страной, что их ждет очень много разных приключений и разных приговоров. Не хочу об этом говорить, потому что это все-таки полномочия не мои, а приговоры суда", – сказал он.


Ранее радио Sputnik сообщило, что Зеленский рассказал о следующем этапе обмена удерживаемыми лицами с Россией.

# Политика
По материалам: ria.ru

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