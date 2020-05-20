Производитель загоревшихся аппаратов ИВЛ заявил о нападках журналистов

Вадим Карасев

Фото: Валентин Егоршин / РИА Новости

Производитель загоревшихся аппаратов ИВЛ заявил о нападках журналистов и о «массированной кампании» в СМИ по дискредитации продукции компании и российской промышленности в целом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»).

В концерне заявили, что представители СМИ используют методы, «нарушающие закон и подрывающие основы профессиональной журналистики».

«Фиксируются попытки подкупа наших сотрудников, которых просят дать "разоблачающие" интервью за вознаграждение. Соответствующие факты должным образом зафиксированы», — сказал собеседник агентства.

Аппараты ИВЛ «Авента-М», произведенные на Уральском приборостроительном заводе, использовались в городской клинической больнице им. С. И. Спасокукоцкого в Москве и в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. 9 и 12 мая там произошли пожары из-за возгорания аппаратов ИВЛ. В Москве погибла одна пациентка, в Санкт-Петербурге — шесть человек. После случившегося обращение данной техники, произведенной после 1 апреля, было приостановлено. По предварительной версии, возгорания произошли из-за короткого замыкания.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).