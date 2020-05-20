Протоиерей Смирнов выздоровел после заражения COVID-19

Вадим Карасев

Высокопоставленный представитель Русской православной церкви Московского патриархата протоиерей Димитрий Смирнов вылечился после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как сообщает "Интерфакс", о выздоровлении главы патриаршей комиссии по делам семьи рассказал источник в его окружении.

Вируса, от которого отца Димитрия лечили, в его организме больше нет. Батюшка чувствует себя гораздо лучше, но пока находится в клинике, где его наблюдают врачи во избежание возможных осложнений после болезни.

Смирнов находился в группе риска сразу по нескольким причинам: во-первых, преклонный возраст (69 лет), а во-вторых, недавно перенесенная операция. О его положительном тесте стало известно 8 мая.

Ранее протоиерей утверждал, что пандемия стала "чрезвычайно полезным явлением". Он аргументировал это снижением уровня эгоизма, ростом числа волонтерских инициатив и обращением людей к христианским ценностям.

Димитрий Смирнов обладает неоднозначной репутацией в связи со своими громкими высказываниями. Недавно в интервью японскому изданию он назвал ядерное оружие "замечательным изобретением", благословленным богом. Россиянам, оставшимся без средств, священник посоветовал просить милостыню.