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Путин поручил правительству поддержать Дагестан в борьбе с коронавирусом

Путин поручил правительству поддержать Дагестан в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 25 мая оказать Дагестану финансовую поддержку для реализации мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации обеспечить оказание Республике Дагестан дополнительной финансовой поддержки за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета для реализации мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в перечне поручений.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# Россия
По материалам: ria.ru

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