Путин поручил правительству поддержать Дагестан в борьбе с коронавирусом

Влада Некрасова

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 25 мая оказать Дагестану финансовую поддержку для реализации мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации обеспечить оказание Республике Дагестан дополнительной финансовой поддержки за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета для реализации мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в перечне поручений.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.