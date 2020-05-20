Путин заявил, что Россия в полном объеме обеспечивает себя основными продуктами питания
Сегодня, 14:42 Лидия Мартынова
Президент Владимир Путин заявил, что Россия в полном объеме обеспечивает себя основными продуктами питания. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующее заявление глава государства сделал на совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. «Россия в полном объеме обеспечивает себя основными продуктами питания, последовательно осваивает глобальные рынки, входит в число ведущих экспортеров по ряду позиций», — сказал Путин.
Новость дополняется
По материалам: pnp.ru