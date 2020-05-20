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Путин заявил, что Россия в полном объеме обеспечивает себя основными продуктами питания

Путин заявил, что Россия в полном объеме обеспечивает себя основными продуктами питания

Президент Владимир Путин заявил, что Россия в полном объеме обеспечивает себя основными продуктами питания. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление глава государства сделал на совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. «Россия в полном объеме обеспечивает себя основными продуктами питания, последовательно осваивает глобальные рынки, входит в число ведущих экспортеров по ряду позиций», — сказал Путин.

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По материалам: pnp.ru

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