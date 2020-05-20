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Рада отправила на доработку законопроект "О медиа"

Рада отправила на доработку законопроект "О медиа"
Верховная Рада отправила в Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики на повторное первое чтение законопроект №2693 "О медиа".

Предложение о направлении в Комитет для подготовки на повторное первое чтение законопроекта №2693 «О медиа» поддержали 278 народных депутатов.

Раннее Национальный союз журналистов Украины призвал Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики приостановить рассмотрение проекта закона «О медиа».

«В условиях глобального экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, парламенты и правительства стран мира принимают оперативные решения для спасения медиа как ключевой отрасли в демократическом обществе. Опираясь на международный опыт, Национальный союз журналистов Украины разработал «Антикризисную программу поддержки для печатных и онлайн СМИ», подготовленную по итогам опроса и консультаций с почти 100 редакциями со всей Украины», - я в открытом письме НСЖУ.

Как отмечается, исследование показало, что 82% украинских редакций столкнулись с экономическими трудностями - в частности, потерей рекламодателей. Медиа вынуждены сворачивать реализацию новых проектов, сокращать объемы производства или прекращать деятельность на время карантина. Начались увольнения сотрудников СМИ, уменьшение заработных плат, распространена практика массовых неоплачиваемых отпусков.

В НСЖУ информируют, что со дня обнародования антикризисной программы прошел уже месяц, и негативные явления в сфере медиа только усилились.
В организации отмечают, что, по оценкам редакции, проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)» (рег. № 3377) не содержит эффективных инструментов помощи украинским медиа, особенно печатным и онлайн-СМИ. «Убеждены, в этих условиях парламент должен прибегнуть к немедленным шагам навстречу отечественным медиа. Надеемся, Комитет открыт для дискуссий с журналистами, просим в работе Комитета учесть мнение медиа-сообщества, которое представляет Национальный союз журналистов Украины (19 000 членов)», - призывают в НСЖУ.

Там конкретизировали, что речь идет о том, чтобы приостановить рассмотрение законопроектов, направленных на усиление регулирования в сфере медиа (проект закона «О медиа»), их доработки осуществлять только после действенной государственной поддержки украинских ЗМ; сосредоточить усилия Комитета на разработке законодательных решений для немедленной поддержки медиа во время карантина и экономического кризиса; в сотрудничестве с журналистским сообществом подготовить законопроект, содержащий механизмы обеспечения экономической стабильности и финансовой независимости СМИ.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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