Рада отправила на доработку законопроект "О медиа"

Влада Некрасова

Верховная Рада отправила в Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики на повторное первое чтение законопроект №2693 "О медиа".Предложение о направлении в Комитет для подготовки на повторное первое чтение законопроекта №2693 «О медиа» поддержали 278 народных депутатов.Раннее Национальный союз журналистов Украины призвал Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики приостановить рассмотрение проекта закона «О медиа».«В условиях глобального экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, парламенты и правительства стран мира принимают оперативные решения для спасения медиа как ключевой отрасли в демократическом обществе. Опираясь на международный опыт, Национальный союз журналистов Украины разработал «Антикризисную программу поддержки для печатных и онлайн СМИ», подготовленную по итогам опроса и консультаций с почти 100 редакциями со всей Украины», - я в открытом письме НСЖУ.Как отмечается, исследование показало, что 82% украинских редакций столкнулись с экономическими трудностями - в частности, потерей рекламодателей. Медиа вынуждены сворачивать реализацию новых проектов, сокращать объемы производства или прекращать деятельность на время карантина. Начались увольнения сотрудников СМИ, уменьшение заработных плат, распространена практика массовых неоплачиваемых отпусков.В НСЖУ информируют, что со дня обнародования антикризисной программы прошел уже месяц, и негативные явления в сфере медиа только усилились.В организации отмечают, что, по оценкам редакции, проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)» (рег. № 3377) не содержит эффективных инструментов помощи украинским медиа, особенно печатным и онлайн-СМИ. «Убеждены, в этих условиях парламент должен прибегнуть к немедленным шагам навстречу отечественным медиа. Надеемся, Комитет открыт для дискуссий с журналистами, просим в работе Комитета учесть мнение медиа-сообщества, которое представляет Национальный союз журналистов Украины (19 000 членов)», - призывают в НСЖУ.Там конкретизировали, что речь идет о том, чтобы приостановить рассмотрение законопроектов, направленных на усиление регулирования в сфере медиа (проект закона «О медиа»), их доработки осуществлять только после действенной государственной поддержки украинских ЗМ; сосредоточить усилия Комитета на разработке законодательных решений для немедленной поддержки медиа во время карантина и экономического кризиса; в сотрудничестве с журналистским сообществом подготовить законопроект, содержащий механизмы обеспечения экономической стабильности и финансовой независимости СМИ.