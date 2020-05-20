Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Новости на сегодня » Регина Тодоренко отдала свою статуэтку "Женщина года — 2019" Маргарите Грачевой, которой муж отрубил кисти рук

Регина Тодоренко отдала свою статуэтку "Женщина года — 2019" Маргарите Грачевой, которой муж отрубил кисти рук

Регина Тодоренко отдала свою статуэтку "Женщина года — 2019" Маргарите Грачевой, которой муж отрубил кисти рук

Активистка и блогер Маргарита Грачева, ставшая жертвой преступления своего бывшего мужа Дмитрия, который три года назад отрубил ей кисти рук и был приговорен к 14 годам колонии строгого режима, рассказала в инстаграме, что стала обладательницей статуэтки журнала Glamour. Телеведущая Регина Тодоренко отдала ей символ своей награды "Женщина года — 2019", которой была лишена по решению редакции издания после обвинений в осуждении жертв домашнего насилия. Честно, для меня эта награда ничего не значит. И при видео-общении с Региной (когда она снимала фильм) я сразу сказала: "Статуэтка мне не нужна" и в шутку добавила: "Лучше костюм панды, у меня младший сын их обожает". (Про панд вспомнила, так как муж Регины выступал на шоу "Маска" в костюме Панды. Вот теперь я обладатель тяжелой стекляшки с надписью "Женщина года 2019" и двух прекрасных костюмов панд! Детям я их пока не показывала, хочу сделать сюрприз Данику на день рождения и разбудить его с утра в этом костюме (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.), — рассказала своим фолловерам Грачева.


Маргарита Грачева


Регина Тодоренко

Напомним, месяц назад в интервью с основательницей PeopleTalk Лаурой Джугелией Тодоренко осудила других звезд шоу-бизнеса, которые используют семейные проблемы для привлечения внимания, рассказывая в соцсетях о конфликтах с мужьями. После чего на Регину обрушилась критика, что она якобы обвиняет женщин, столкнувшихся с насилием, в бездействии. Телезвезда сразу пояснила, что никакое насилие не поддерживает и не оправдывает. В подтверждении этого она сняла фильм "А что я сделала, чтобы помочь?" и стала сотрудничать с центром "Насилию.нет", которому пожертвовала рекордные для него 2 миллиона рублей.


Маргарита Грачева со статуэткой "Женщина года — 2019"


Влад Топалов и Регина Тодоренко

Маргарита Грачева не поддержала травлю Тодоренко в сети и отправила ей свою книгу "Счастлива без рук", чтобы она больше узнала о ее истории. Когда Маргарита получила ответную посылку от Регины, она вновь попыталась защитить ее от хейтеров.  Начну сразу с просьбы, пожалуйста, воздержитесь от комментариев:— Какая Регина неискренняя!— Откупилась за 2 миллиона!— А сколько она тебе заплатила?— Ей вообще плевать, главное — сохранить контракты любой ценой. Все мы совершаем ошибки, но главное — пытаться их исправить! — написала Грачева в соцсети.


Маргарита Грачева с сыном


# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Трамп обозвал спикера Конгресса сумасшедшей из-за лекарства от коронавируса
Трамп обозвал спикера Конгресса сумасшедшей из-за лекарства от
У актрисы Татьяны Васильевой украли телефон во время теста на коронавирус
У актрисы Татьяны Васильевой украли телефон во время теста на
Мясников пофилософствовал о коронавирусе фразой «Кому положено умереть — помрут»
Мясников пофилософствовал о коронавирусе фразой «Кому положено
Шойгу получил второй отказ из Чехии на запрос о передаче памятника Коневу
Шойгу получил второй отказ из Чехии на запрос о передаче памятника
Зеленский сменил начальника центра спецопераций СБУ
Зеленский сменил начальника центра спецопераций СБУ
В Минпромторге заверили, что цена на маски будет снижаться
В Минпромторге заверили, что цена на маски будет снижаться
Российские летчики учатся садиться на корвет "Гремящий"
Российские летчики учатся садиться на корвет "Гремящий"
Трамп объяснил, почему США посылают аппараты ИВЛ в другие страны
Трамп объяснил, почему США посылают аппараты ИВЛ в другие страны
В России начали падать зарплаты
В России начали падать зарплаты
Что смотреть онлайн 20 мая. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 20 мая. Расписание трансляций
Актер Деревянко рассказал о своем отказе Путину
Актер Деревянко рассказал о своем отказе Путину
Власти Москвы решили возобновить работу МФЦ
Власти Москвы решили возобновить работу МФЦ

Топ на сегодня

В США начали открываться кинотеатры под открытым небом
В США начали открываться кинотеатры под открытым небом
Светлана Рожкова: «Если дело дойдет до пересадки печени, то использую этот шанс»
Светлана Рожкова: «Если дело дойдет до пересадки печени, то использую
«Не отличаю жену от дочери»: первый выпуск «Модного приговора» после выздоровления Бабкиной и Васильева
«Не отличаю жену от дочери»: первый выпуск «Модного приговора» после
Курс рубля продолжил расти
Курс рубля продолжил расти
ВОЗ оценила потребление алкоголя и табака у российских школьников
ВОЗ оценила потребление алкоголя и табака у российских школьников

Еще по теме

Регина Тодоренко получила звание Телеведущая Года
Прямой эфир. Андрей Малахов - Девушка, которой муж отрубил кисти рук (22.01.2018)
Регину Тодоренко призывают лишить титула "Женщина года" после ее скандальных слов
Ведущая «Орла и Решки» отреагировала на лишение звания «Женщина года»