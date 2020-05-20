Регина Тодоренко отдала свою статуэтку "Женщина года — 2019" Маргарите Грачевой, которой муж отрубил кисти рук

Вадим Карасев

Активистка и блогер Маргарита Грачева, ставшая жертвой преступления своего бывшего мужа Дмитрия, который три года назад отрубил ей кисти рук и был приговорен к 14 годам колонии строгого режима, рассказала в инстаграме, что стала обладательницей статуэтки журнала Glamour. Телеведущая Регина Тодоренко отдала ей символ своей награды "Женщина года — 2019", которой была лишена по решению редакции издания после обвинений в осуждении жертв домашнего насилия. Честно, для меня эта награда ничего не значит. И при видео-общении с Региной (когда она снимала фильм) я сразу сказала: "Статуэтка мне не нужна" и в шутку добавила: "Лучше костюм панды, у меня младший сын их обожает". (Про панд вспомнила, так как муж Регины выступал на шоу "Маска" в костюме Панды. Вот теперь я обладатель тяжелой стекляшки с надписью "Женщина года 2019" и двух прекрасных костюмов панд! Детям я их пока не показывала, хочу сделать сюрприз Данику на день рождения и разбудить его с утра в этом костюме (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.), — рассказала своим фолловерам Грачева.





Маргарита Грачева





Регина Тодоренко

Напомним, месяц назад в интервью с основательницей PeopleTalk Лаурой Джугелией Тодоренко осудила других звезд шоу-бизнеса, которые используют семейные проблемы для привлечения внимания, рассказывая в соцсетях о конфликтах с мужьями. После чего на Регину обрушилась критика, что она якобы обвиняет женщин, столкнувшихся с насилием, в бездействии. Телезвезда сразу пояснила, что никакое насилие не поддерживает и не оправдывает. В подтверждении этого она сняла фильм "А что я сделала, чтобы помочь?" и стала сотрудничать с центром "Насилию.нет", которому пожертвовала рекордные для него 2 миллиона рублей.





Маргарита Грачева со статуэткой "Женщина года — 2019"





Влад Топалов и Регина Тодоренко

Маргарита Грачева не поддержала травлю Тодоренко в сети и отправила ей свою книгу "Счастлива без рук", чтобы она больше узнала о ее истории. Когда Маргарита получила ответную посылку от Регины, она вновь попыталась защитить ее от хейтеров. Начну сразу с просьбы, пожалуйста, воздержитесь от комментариев:— Какая Регина неискренняя!— Откупилась за 2 миллиона!— А сколько она тебе заплатила?— Ей вообще плевать, главное — сохранить контракты любой ценой. Все мы совершаем ошибки, но главное — пытаться их исправить! — написала Грачева в соцсети.





Маргарита Грачева с сыном



