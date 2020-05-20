Росгвардия будет устанавливать порядок определения цены контракта при закупках охранных услуг

Алексей Вольцев

Тема: Какие законы вступают в силу

Федеральная служба войск национальной гвардии по согласованию с Министерством финансов будет устанавливать порядок определения цены контракта при осуществлении закупок охранных услуг. Соответствующее постановление правительства вступает в силу 20 мая.

В документе предусматривается, что при закупках указанных услуг порядок определения начальной цены контракта будет заключать Росгвардия. Постановление касается и контрактов, которые заключаются с единственным поставщиком. Таким же образом будут устанавливать порядок определения начальной стоимости конкретных товаров, работ и услуг при заключении контрактов на выполнение охранных услуг.

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