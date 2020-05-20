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Роспотребнадзор: Заболевание Covid-19 в тяжелых случаях длится более месяца

Роспотребнадзор: Заболевание Covid-19 в тяжелых случаях длится более месяца

Заболевание коронавирусной инфекцией Covid-19 в тяжелых случаях может длиться месяц и больше. Об этом говорится в опубликованных сегодня, 20 мая, ответах Роспотребнадзора на портале стопкоронавирус.рф

«При тяжелом течении Covid-19 длительность может составлять более четырех — пяти недель. Окончательно о выздоровлении можно судить по результатам ПЦР-теста», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, в случае, когда инфекция протекает в легкой форме, ее продолжительность равна примерно двум неделям. Обычно такие пациенты лечатся дома.

«При комнатной температуре вирус жизнеспособен на поверхностях в течение трех суток, поэтому находиться в одном помещении с инфицированными, по возможности, не рекомендуется», — напомнили специалисты Роспотребнадзора.

ИА Newstes уже сообщало, за последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции Covid-19 — 8764 в 84 регионах. Всего на сегодняшний день в стране выявлено 308 705 инфицированных в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 85 392 человека.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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