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Россия перебросила на Донбасс три вагона с боеприпасами и танки - разведка

Россия перебросила на Донбасс три вагона с боеприпасами и танки - разведка
Россия поставила на Донбасс больше десяти танков, восемь боевых бронированных машин и три вагона с боеприпасами.

Об этом сообщил на брифинге представитель Минобороны Михаил Шаравара.

"На прошлой неделе с территории России через не контролируемые Украиной участки границы в оккупационные подразделения доставлены три вагона с боеприпасами, в т.ч. для вооружения запрещенных калибров, более десяти танков, из них три новых, остальные после ремонта, восемь боевых бронированных машин и до 30 автомобилей, загруженных боеприпасами для стрелкового оружия и гранатометов", - сообщил представитель МОУ.
Российские пропагандисты пытаются оправдать увеличение объемов поставок оружия на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях якобы «угрозой наступления» подразделений Объединенных сил в конце мая.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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