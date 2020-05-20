Россия перебросила на Донбасс три вагона с боеприпасами и танки - разведка

Лидия Мартынова

Россия поставила на Донбасс больше десяти танков, восемь боевых бронированных машин и три вагона с боеприпасами.Об этом сообщил на брифинге представитель Минобороны Михаил Шаравара."На прошлой неделе с территории России через не контролируемые Украиной участки границы в оккупационные подразделения доставлены три вагона с боеприпасами, в т.ч. для вооружения запрещенных калибров, более десяти танков, из них три новых, остальные после ремонта, восемь боевых бронированных машин и до 30 автомобилей, загруженных боеприпасами для стрелкового оружия и гранатометов", - сообщил представитель МОУ.Российские пропагандисты пытаются оправдать увеличение объемов поставок оружия на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях якобы «угрозой наступления» подразделений Объединенных сил в конце мая.