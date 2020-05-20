Россия заставила бежать корабли НАТО из Баренцева моря-Sohu

Вадим Карасев

НАТО не было готово к столь неожиданному жесткому ответу России на свое появление в акватории Баренцева моря.

Четыре военных эсминца, три из которых принадлежат ВМС США, а один Британскому флоту, в начале этого месяца вошли в Баренцево море. Предполагалось, что представительная флотилия будет проводить учения в данном регионе до середины мая. Стоит отметить, что последний раз корабли Альянса заходили в данный район около тридцати лет назад, отмечают авторы китайской Sohu.

Планы НАТО нарушила Россия, заставив ретироваться эсминцы ранее намеченного срока. Всего три дня военные блока чувствовали себя вполне комфортно в Баренцевом море, проводя учебные мероприятия. Утром 8 мая силы НАТО ждала неприятная неожиданность. ВМФ России начали крупномасштабные военные учения в этом же районе. Российские моряки начали стрельбы прямо "под носом" у кораблей НАТО, сообщает издание (перевод ПолитРоссии).

Этот неожиданный ответ со стороны России, который дал ясно понять, кто господствует в данном регионе, заставил силы НАТО буквально бежать ранее намеченного срока из Баренцева моря.

Данный случай не первый, когда Москва шлет Западу вполне понятный сигнал, заставляя покидать места дислокации. Похожая ситуация ранее была отмечена в Черном море.