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Россияне начали оформлять обещанные Путиным выплаты на детей

Россияне начали оформлять обещанные Путиным выплаты на детейФото: Максим Богодвид / РИА Новости

Россияне начали оформлять обещанные ранее президентом России Владимиром Путиным выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Соответствующий сервис запущен на портале госуслуг.

За первые часы работы сервиса заявления подали более 70 тысяч россиян.

12 мая сообщалось, что правительство утвердило обещанные Путиным выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. Россияне получат разовую выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с 1 июня.

Ранее Путин назвал число россиян, которые могут претендовать на единовременные детские пособия, объявленные во время последнего обращения главы государства к гражданам. По его словам, в общей сложности выплаты могут получить около 22 миллионов детей.

Глава государства утвердил дополнительные единовременные выплаты семьям с детьми, чтобы поддержать население на фоне пандемии коронавируса. На каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет можно получить по 10 тысяч рублей, на каждого ребенка до 3 лет — по 5 тысяч.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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