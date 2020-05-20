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Россияне смогут оформить кредит в банке через портал Госуслуги

Россияне смогут оформить кредит в банке через портал Госуслуги

Центробанк совместно с Минкомсвязи запустили новый сервис на портале Госуслуг, с помощью которого оформить кредиты и ипотеку станет возможным, не выходя из дома. Такое нововведение осуществлено в связи с противодействием распространения коронавируса на территории России, сообщает РБК.

На данный момент воспользоваться новым продуктом могут только клиенты шести банков, включая Сбербанк. В дальнейшем список будет расширяться. Помимо банков, с помощью нововведения можно будет получить услуги и у страховых организаций

Сервис доступен через личный кабинет портала Госуслуги. Пока с помощью него можно оформить только потребительский и ипотечный кредиты.

Банки и страховые компании смогут получить все необходимые данные о клиентах из различных баз данных, таких как Росреестр, МВД, ПФР, ФНС и другие. Благодаря новому сервису, гражданам не придется идти в офис финансовой организации и предоставлять документы. Все этапы оформления можно будет пройти дистанционно.

Но получить запрашиваемую информацию о гражданах банки смогут только с их согласия, которое будет хранится в едином реестре цифровых согласий.

На данный момент в проекте участвуют 20 банков и 4 страховые компании. Если шесть банков уже начали пробовать новый сервис на клиентах, то страховщики еще только тестируют возможность оформления дистанционно полисов ОСАГО и каско.

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По материалам: u-f.ru

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