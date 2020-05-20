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Россияне стали тратить больше за период пандемии

Россияне стали тратить больше за период пандемии

За последнюю неделю с 11 по 17 мая россияне стали тратить на 5,9% больше, чем на прошлой.

Как сообщает РБК со ссылкой на исследование «Ромир», расходы средней семьи составили 4 573 руб, в то время как на прошлой неделе это было 4 317 руб. Шесть недель назад - 3 376 руб. В целом же по сравнению с началом апреля недельные расходы увеличились больше, чем на 26%.

Больше 50% жителей Росси будут экономить после снятия ограничений. Как гласит исследование, если сравнивать с тем же периодом в предыдущем году, расходы прошлой недели увеличились на 364 руб, «Ромир» сделал вывод: то, что, что при самоизоляции расходы россиян увеличились, свидетельствует о том, что цены на товары повышаются. Это негативно сказывается на экономике России.

Исследование проводилось на основе данных 40 тыс жителей России в 220 городах, где живут больше 10 тыс человек. Прежде изучение сайтов «Работа.ру» и «Самокат» обнаружило, что 38% россиян увеличили расходы на продукты по сравнению с периодом до карантина. Еще 35% опрошенных признались, что экономят на еде.

# Экономика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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